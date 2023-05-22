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NBA／綠衫軍慘敗熱火陷絕境 魔術強森重話抨擊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
塞爾蒂克慘遭修理一路潰敗。 美聯社
塞爾蒂克慘遭修理一路潰敗。 美聯社

在東區冠軍賽第2戰結束後，霍福特的妹妹大膽預言，綠衫軍將會在邁阿密拿下2連勝；悍將布朗（Jaylen Brown）也認為球隊會變得更好，在接下來兩場客場比賽脫穎而出；主力核心泰托姆（Jayson Tatum）也認為2連敗並非末日，球隊仍有機會扳回一城。就連《ESPN》的大數據分析都認為熱火打進總冠軍賽的機率僅35%，落後的綠衫軍甚至有65%的機率可以逆襲晉級。

這些激勵之語，隨著第三戰塞爾蒂克徹底被熱火打趴，幾乎已經成了幻影、妄言。

熱火在全隊6人得分雙位數的均衡火力釋放之下，團隊命中率高達56.8%，並且轟進19顆三分球，命中率同樣超過5成，同時封鎖綠衫軍的小球反擊，比賽前半段完全碾壓對手，全場最多贏到33分，也讓比賽早早進入垃圾時間。系列賽3連勝強勢聽牌。

塞爾蒂克在比賽過程中幾乎都處於大比分落後狀態，當鏡頭帶到場邊主力球員的表情，或是低頭不語，或是呆滯，或是臉色鐵青，球員本身包括外界，很難想像雙軍交戰競會呈現如此羞辱的一面倒發展。

在東區冠軍賽之前，數據顯示塞爾蒂克將有高達97%的機率可以挺進總冠軍賽，熱火被看好度低到僅3%。但如今塞爾蒂克晉級希望已經趨近於零，畢竟歷史上還沒有一支球隊可以從0比3絕對劣勢下翻身。

傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）更是在推特上直言對於塞爾蒂克這支球隊的失望之情。

「我和NBA產生連結已經長達44年了，我從未想過我會見到塞爾蒂克這樣一支拿過17座總冠軍的球隊，提前放棄比賽。我想全世界的塞爾蒂克球迷都會對此感到厭惡和絕望，他們在第三戰中被熱火以128比102痛宰了。」魔術強森寫道。

面對球隊如此頹勢，主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）攬下責任。「我沒有讓球員們做好準備，沒有讓他們拿出正確的心態，這是我的責任。我的職責是要讓球員團結一心，做好比賽準備。」

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