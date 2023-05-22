NBA／熱火第三戰轟倒綠衫軍 阿德巴約：籃框和海一樣大

回到主場迎敵的熱火隊，今天火力全開，團隊命中率超過5成6，三分球更是35投19中、命中率超過5成4，阿德巴約（Bam Adebayo）笑說：「對大家來說，籃框就像海一樣大。」

熱火今天6人得分兩位數，尤其第三節打出32：17猛攻，拉開差距下「士官長」巴特勒第四節直接休兵，看球隊以128：102輕鬆擊敗塞爾蒂克隊，東區決賽取得3：0絕對領先。

文森（Gabe Vincent）攻下生涯新高29分，板凳出發的羅賓森（Duncan Robinson）三分球7投5中貢獻22分，馬丁（Caleb Martin）也有18分，讓熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）離領軍熱火闖進第6次的總冠軍賽只差一勝。

史波史特拉滿意說，球隊展現出成熟和職業的打法，離晉級也愈來愈近，「但我們仍要結束這個系列賽。」第4戰將於台灣時間周三早上8點半登場。

根據統計，季後賽前3戰都奪勝的隊伍，出線機率是百分百，熱火在同樣狀況下更有8勝0敗戰績，但文森強調，系列賽要贏下4場，球隊仍要步步為營，「我們不會3勝就滿足。」

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