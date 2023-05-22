NBA／「以彼之道還施彼身」！ 巴特勒暫停手勢嘲諷綠衫軍

巴特勒（Jimmy Butler）今天領軍熱火痛宰塞爾蒂克26分，比賽中幫對手「喊暫停」動作讓綠衫軍長人霍福特（Al Horford）顏面盡失，也再度引發球迷熱議。

巴特勒前役關鍵時刻再度接管比賽，告訴對手千萬別惹怒他。今天比賽第三節，熱火打出一波攻勢，將分差擴大到23分，迫使塞爾蒂克喊出暫停。這時巴特勒興奮做出射擊動作，接著對霍福特比「暫停」，搭配生動表情，畫面看起來極度嘲諷。

巴特勒會做出這動作要追溯至東區冠軍賽第1戰，當時霍福特投進球後做出暫停動作。如今巴特勒終於找到機會，好好向霍福特「致敬」。巴特勒後來因這個動作領到技術犯規，不過沒有對戰局產生任何改變。

Jimmy Butler lo meó a Al Horford.pic.twitter.com/BSypVEnabl — Sexto Hombre (@6toHombreLATAM) May 22, 2023

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