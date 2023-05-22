NBA／嚴守猛攻痛宰綠衫軍26分 熱火3連勝強勢聽牌

塞爾蒂克在東區冠軍賽陷入0勝2敗劣勢，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）換上小球陣容，期望能改變戰局，結果反而被熱火打得更慘，三節打完就進入垃圾時間。熱火終場以128比102輕取塞爾蒂克，系列賽取得3比0聽牌。

本場比賽回到熱火主場，綠衫軍控衛懷特（Derrick White）上先發，長人R.威廉斯（Robert Williams III）替補出發。首節前半段雙方還打得你來我往，不過熱火替補球員後半段人人有功練，首節打完取得8分領先。熱火第二節繼續保持優勢，中段又打出14比3攻勢，半場打完領先15分。

下半場易籃再戰，綠衫軍外線徹底熄火，三分球13投僅1中，單節只得到17分，熱火也徹底打爆對手，三節打完領先30分。末節比賽淪為垃圾時間，綠衫軍所有主力球員皆坐滿整節板凳，最終吞下難堪的敗仗。

熱火全隊三分命中率54.3%，文森（Gabe Vincent）砍下29分，表現最佳。巴特勒（Jimmy Butler）輕鬆拿下16分8籃板6助攻，射手羅賓森（Duncan Robinson）22分、馬丁（Caleb Martin）18分。

塞爾蒂克的部分，泰托姆（Jayson Tatum）攻下14分10籃板，布朗（Jaylen Brown）12分6籃板，兩人三分球合計14投1中。

udn討論區