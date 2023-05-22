NBA／大數據仍看好綠衫軍晉級？ 熱火後衛：不在意外界忽視

以老八種子身份一路從附加賽逆襲的熱火，即便在東區冠軍賽前兩戰力壓地頭蛇塞爾蒂克，卻沒有得到媒體的認同，《ESPN》的大數據分析甚至認為熱火打進總冠軍賽的機率僅35%；換句話說，仍看好綠衫軍可以逆轉戰局重返總冠軍賽。

對於這樣的分析，熱火後衛文森（Gabe Vincent）並不以為意。「外界仍不把我們視為能夠晉級的那支球隊！我們完全不在乎。說實話，我不認為有人真正重視過我們。所以我們只相信彼此，我們相信我們可以做到些什麼。」

在今天主場進行的第三戰中，熱火從開賽後就在攻守兩端一路碾壓塞爾蒂克，前三節一度領先達33分之多。

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