NBA／東冠對決不甩好友泰托姆 阿德巴約：我們球衣顏色不同
熱火中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）和塞爾蒂克前鋒泰托姆（Jayson Tatum）已經是認識超過10年的好友，不過一旦雙方在季後賽正面對決，阿德巴約可就不認這位老友了。
日前被問到是否會在系列賽中和泰托姆聯繫時，阿德巴約直接斬釘截鐵否定。「當然是不會，」阿德巴約說，「我甚至在場上也不會跟他講話。他穿的是綠色戰袍，而我的球衣是紅色的。」
阿德巴約在今年季後賽表現優異，成了巴特勒（Jimmy Butler）的最佳搭檔，不僅捍衛禁區，還要承擔防守對方關鍵人物的重任。在今天比賽之前，阿德巴約場均可以攻下18.5分9.7籃板4助攻1抄截，在東區冠軍賽前兩戰更是衝到21分12.5籃板7助攻。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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