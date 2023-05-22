NBA／湖人防線潰敗 金塊3連勝聽牌

挾2連勝優勢到洛城作客的金塊隊，完全展現團隊戰力，硬是撐過第三節約柯奇犯規麻煩和穆雷得分掛零的嚴酷考驗，在第四節外線全開，殺出一波13：0重要攻勢，一口氣重創湖人隊防線，最終再以119：108力壓對手，在西區冠軍賽取得3連勝「聽牌」。

賽後走回休息室途中，穆雷連續說了兩次，「再5場勝利、再5場勝利。」他前一戰在第四節轟垮湖人，昨天半場轟進30分，整場比賽再度拿下37分，成了終結「紫金軍團」的無情劊子手。

而面對金塊凌厲的內外結合攻勢，湖人防線難以招架，進攻端隨著詹姆斯和戴維斯體能明顯下探，其他人又無法有效支援，在系列賽已經面臨絕境。

至於湖人隊史則是第9次遇到0勝3敗，湖人前8次都在第4戰吞敗，遭橫掃出局，次數也居全聯盟之冠。但湖人主帥漢姆試著鼓舞士氣。「我們還沒出局。現在是0：3落後，而非0：4。我們就還有希望。」

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