NBA／穆雷膝蓋重傷曾憂被金塊交易 馬龍：你是我們的

歷經長久養傷恢復重拾身手的過程,穆雷(Jamal Murray)終於在今年賽季再次展現昔日殺手本色,成為金塊陣中最犀利的一把利刃,狠狠刺向紫金軍團的心臟。

在今天客場的第三戰中,穆雷又轟出37分,整個西區冠軍賽,他場均可以拿到35分7.3籃板5.3助攻,投籃命中率達52.1%,三分球命中率45.5%,在約柯奇(Nikola Jokic)受到箝制或是遭逢犯規麻煩的情況下,穆雷不斷重創對手防線,並打開全隊攻勢,打出3連勝聽牌氣勢。

「穆雷一直想辦法追求進步,他在季後賽的表現充分說明了這一點。他真的在世界最高殿堂展現了自己。」金塊主帥馬龍(Michael Malone)賽後稱讚子弟兵。

馬龍還透露了一個小故事。當年穆雷膝蓋重傷後,一度淚眼問著馬龍,「球隊是否會交易他」;而馬龍也真切地告訴穆雷,「你是我們的。」

從2021年4月到2022年10月的開幕戰,穆雷花費了一年多的時間終於回到球場,並且利用一整個賽季找回昔日狀態,從而在季後賽大放異彩。

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!



The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq