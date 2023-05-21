NBA／馬刺神抽狀元預約下個王朝？巴克利酸：離冠軍還差得遠

馬刺在周三的NBA抽籤大會上再次發揮「神抽」靈氣，繼1997年再次抽中狀元籤，如無意外將選進「法國蜘蛛人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）。

上一位馬刺狀元鄧肯（Tim Duncan）開啟了馬刺隊2000年代的五冠輝煌，球迷們自然對被譽為歷史最佳天賦之一的溫班亞瑪寄予厚望。但球評巴克利（Charles Barkley）卻不這麼認為，指出馬刺離奪冠還差得遠。

今年是馬刺隊史第三度抽中狀元籤，前兩次皆選進了名人堂級長人。分別是「海軍上將」羅賓森（David Robinson）以及「石佛」鄧肯，這兩人都曾為馬刺隊帶來冠軍，相隔26年，馬刺再度認真「開坦」就收到甜美果實。

對於準狀元郎溫班亞瑪的到來，不少馬刺球迷拿他與鄧肯做比較，期待他能掀開新時代馬刺王朝的序幕。

然而「惡漢」巴克利不改毒舌本色，在近日受訪時針對溫班亞瑪在抽籤結束時「等不及要奪冠」的聲明給予回覆，「會有這個想法單純因為你（溫班亞瑪）被炒作且一直待在法國」，巴克利說，「在踏上明年的球場前，這一切都毫無意義」。

同時巴克利也對馬刺戰績狠狠潑冷水，認為不用有太高期待。「馬刺和冠軍還差得遠咧！甚至不一定能進得了明年的季後賽」，巴克利後續又補充道，「只算德州的話，大概能成為第3好的球隊啦」。

今年馬刺隊的22勝是1997年後最糟糕的一季，當年在鄧肯加盟後，馬刺隊的戰績在1998年從20勝進步到56勝，改寫了當時NBA歷史的球隊勝場進步紀錄，可說是史上對戰績最有影響力的新人。

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