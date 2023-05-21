NBA／羅素西冠陷大低潮 湖人教頭樂觀：他看起來很好

身為湖人隊重要先發大將，羅素（D'Angelo Russell）西區決賽卻持續低迷，今天第3戰命中率更探底，全場8投僅1中，僅拿3分寫下本季季後賽新低不說，還出現3失誤，失誤數就和得分一樣。

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）賽前才提到，羅素是球隊「重要武器之一」，希望這位後場大將展現積極度，但事與願違，羅素回到洛杉磯仍找不到準星，沒能助湖人扳倒金塊隊，第3戰以108：119吞敗後「紫金軍團」已陷入退無可退劣勢。

這是羅素第一次穿著湖人戰袍打季後賽，西區決賽前兩戰，羅素命中率也不到4成，三分線命中率更只有1成3，場均僅有9分、4助攻，但第3戰打得更掙扎，得分、上場20分鐘都是本季季後賽新低。

湖人台灣時間周二將在主場迎接第4戰，羅素被問到要以什麼想法面對「驟死戰」？他回說：「我？我不知道，真的不知道，我會想辦法找到答案。」

漢姆倒是保持樂觀，他認為羅素沒問題，「他只要保持積極度，看起來都很好。」

D'Angelo Russell this series:



Game 1: 8 Points, 4/11 FGM, 0/3 3PM

Game 2: 10 Points, 3/8 FGM, 1/5 3PM

Game 3: 3 Points, 1/8 FGM, 1/6 3PM pic.twitter.com/wSqc17RinH — Hoop Central (@TheHoopCentral) May 21, 2023

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