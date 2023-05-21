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NBA／系列賽落入0比3絕境 湖人主帥：還沒出局就有希望

聯合新聞網／ 綜合報導
即使球隊落入系列賽0比3絕對劣勢，湖人主帥漢姆仍對球隊信心喊話。 法新社
即使球隊落入系列賽0比3絕對劣勢，湖人主帥漢姆仍對球隊信心喊話。 法新社

今年季後賽主場尚未嘗過敗績的湖人今天回到主場，希望能夠避免遭聽牌的絕對劣勢。但整場比賽依舊被金塊壓著打，絕大多數時間都在落後，最終金塊靠著團隊超過四成的三分命中率帶走勝利，取得系列賽3比0的領先。

賽後湖人主帥漢姆（Darvin Ham）仍對球隊信心喊話，表示只要金塊還沒帶走第四勝，系列賽就還沒結束。

這是湖人隊史第9度面臨系列賽0:3落後絕境，先前沒有贏過一場、全數被橫掃；0比3遭聽牌的下一場總計0勝8敗也是NBA史上最糟糕的戰績，不僅晉級機會渺茫，就連能否將系列賽帶回丹佛都是一大挑戰。

即使種種數據跟跡象都顯示湖人恐將面對最糟結果，但漢姆在受訪時依然不改一向的正面發言，「現在是0比3落後，而不是0比4。」，漢姆說，「只要金塊還沒拿下第4勝，我們就還有希望，我們還沒被淘汰」。

除了金塊隊旺盛的火力，湖人在進攻端受到限制也是系列賽落後的一大主因，而系列賽表現低迷、攻守兩端都嚴重失序的羅素（D'Angelo Russell）遭直指是最大戰犯。漢姆也對羅素「灌雞湯」，鼓勵他繼續出手。「那些出手都是好機會，他唯一要做的就是保持侵略性」。

羅素季末將成為自由球員，薪資空間爆滿的湖人原先有機會用鳥權衝破門檻，續留羅素，但他在西區決賽系列戰場均僅7分的糟糕表現恐讓他的新合約價碼大打折扣。

D'Angelo Russell

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