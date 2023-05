NBA／遭詹姆斯撞傷 「最爛裁判」佛斯特嘴噴血幽默回應

洛杉磯湖人今天在西冠第三戰不敵丹佛金塊,面臨0比3的淘汰危機。比賽中發生插曲,詹姆斯(LeBron James)準備快攻時,意外撞到球員票選的「最爛裁判」佛斯特(Scott Foster),佛斯特嘴巴噴血仍幽默回應。

詹姆斯儘管已經38歲,但身材保持相當結實,體重達250磅(約114公斤),一般NBA球員被他撞上都非同小可,更何況是56歲的裁判佛斯特。

事情發生在第2節剩下1分多鐘,詹姆斯在一次防守轉換準備快攻時,意外撞到佛斯特,隨後在轉播單位的鏡頭中,就看到佛斯特不斷檢查自己的嘴唇,直到有犯規吹判時間暫停時,嘴唇流血不止的佛斯特才在場邊接受治療。

隨後湖人球員里夫斯(Austin Reaves)、詹姆斯過去向佛斯特致意。根據美國媒體「Clutch Points」報導,當下佛斯特還對著詹姆斯開玩笑說:「你過去這25年來一直都想這樣做吧。」

美國媒體「The Athletic」在今年4月曾經舉辦過球員匿名投票的活動,其中一項就是「NBA最差裁判票選」,而佛斯特以高達25.4%的得票數高居第一,成為NBA球員眼中最爛裁判。

另外,根據美國媒體「PointsBet USA」的官方推特,在上半場剩下1分56秒時,湖人後衛施羅德(Dennis Schroder)就在佛斯特面前明顯翻球違例,但也沒被吹判,認為佛斯特問題很大。

Dennis Schroder traveled right in front of Scott Foster and he didn’t call it 😬 pic.twitter.com/JPVEqCtWZ3