NBA／湖人季後賽0比3後必遭橫掃定律 主帥：我們還沒出局

面對金塊凌厲的內外結合攻勢，湖人防線難以招架，進攻端隨著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）體能明顯下探，其他人又無法有效支援，在主場以兩位數之差落敗，系列賽已經面臨3連敗被聽牌的絕境。

根據統計，在聯盟歷史上共出現149次3比0的絕對領先優勢，沒有一隊可以翻轉戰局。同時，也僅有3支球隊可以連追3場比賽，最終搶七大戰敗北，這3隊分別是1951年總冠軍賽的尼克、1994年西區冠軍賽的金塊、2003年西區首輪的拓荒者。

至於湖人隊史則是自2013年以來首度在季後賽面臨0勝3敗的窘境，隊史第9次遇到這種情況。

值得注意的是，湖人前8次在0勝3敗後的第4戰全都吞敗，遭到橫掃出局，次數也居全聯盟之冠。

湖人陷入這樣的困境之中，但主帥漢姆（Darvin Ham）仍試著鼓舞士氣。「我們還沒出局。現在是0比3落後，而非0比4。只要金塊還沒拿到第4場勝利，我們就還有希望。」

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