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NBA／38歲詹皇難敵歲月！季後賽第四節命中率大幅衰退
洛杉磯湖人今天在西區冠軍賽苦吞3連敗面臨淘汰，詹姆斯（LeBron James）雖力拚43分鐘、攻下23分、送出12次助攻，但他在今年季後賽第四節投籃命中率僅35%，和前三節有將近20%落差。
已經38歲的詹姆斯，今年季後賽有著明顯的衰退現象，根據美國轉播單位ESPN統計，詹姆斯在今年季後賽的前三節投籃命中率都是53%，不過到了第四節快速下滑到只有35%，而今天則是6投2中，命中率僅33%。
更慘的是，體力不足的詹姆斯，為了省力多次選擇在三分線外出手，偏偏命中率不佳，在今天的比賽前，詹姆斯第四節三分球20投僅1中，而今天同樣也只有4投1中。
面對陣容完整、有裡有外的丹佛金塊，詹姆斯在防守上也需要投入大量的體力，確實讓他無法在攻守兩端都兼顧。
根據美國媒體「StatMuse」統計數據，NBA史上在分區冠軍賽裡，每場三分球出手超過5次以上，但命中率最低的前2名球員，就是今年波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）及詹姆斯，布朗的命中率為15.4%、詹姆斯15.8%。
美國媒體「landofbasketball.com」統計，過去NBA季後賽史上，共出現過149次系列賽3比0的情況，從來沒有任何球隊能逆轉，其中91次被橫掃，搶回1勝的有44次、2勝的有11次，打到第7戰的也僅有3次。
至於在北美4大職業運動賽事中，美國職棒大聯盟（MLB）發生過1次從0比3大逆轉獲勝，美國職業冰球（NHL）則是發生過4次。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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