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NBA／勇士薪資爆炸恐迎人事地震 柯爾：仍具奪冠潛力

聯合新聞網／ 綜合報導
柯爾執掌勇士教鞭近十年，他仍相信勇士隊仍有奪冠機會。 法新社
柯爾執掌勇士教鞭近十年，他仍相信勇士隊仍有奪冠機會。 法新社

勇士遭到淘汰後在暑假有許多待辦工作，不只總管邁爾斯（Bob Myers）尚未續約，陣中主力格林（Draymond Green）的去留、湯普森（Klay Thompson）的延長合約都是未定之天，就連陣中小將庫明加（Jonathan Kuminga）也因不滿季後賽的出場時間喊出「賣我」。對於充滿不確定性的陣容，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）給出了自己的答案。

整個賽季，勇士隊三巨頭都在考慮這可能是他們最後一次合作，因為三人都已經年過三十，而聯盟新版勞資協議讓三人同時續留變得更加困難和昂貴。勇士王朝的崩解前夕與當年兩度三連霸的公牛「最後一舞」時常被拿來比較，但同時待過這兩支球隊的柯爾在受訪時表示，不認為勇士必定會走上與公牛相同的結局。

「現在談論到這個有點太早了，我只想說，球隊的核心球員們還能提供許多戰力，離退化還有一段距離」，柯爾說，「我相信球隊仍具備奪冠可能，雖然今年沒有順利衛冕，但這不是路的盡頭，我們的確有些決定要做，但相信會找到解方的」。

而針對庫明加的「賣我」事件，柯爾也以柯瑞（Stephen Curry）及格林的職業生涯為例，指出兩人在庫明加這個年紀都還在大學打球，即使接受過大學的歷練，仍然花了數年時間才真正對球隊發揮影響力，以此來告訴庫明加「急不得」的重要性。「他完全有權利感到沮喪」，柯爾說，「每個年輕球員都有許多待磨練之處，改變會隨著時間推移而到來，絕不能操之過急」。

Steve Kerr 勇士

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