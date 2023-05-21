NBA／西冠數據紀錄比肩歐拉朱萬 穆雷：再5場勝利

金塊又一次在第四節展現強勁火力，在人人有把握的情況下，以兩位數分差重創湖人防線，取得系列賽3連勝聽牌優勢，只差一步就能闖進隊史首度總冠軍賽。

「再5場勝利、再5場勝利。」走回休息室途中，穆雷（Jamal Murray）連續說了兩次。

顯而易見，前一戰在第四節轟垮湖人的他，即便來到客場手感依然火燙，半場轟進30分，整場比賽再度拿下37分，成了終結紫金軍團的無情劊子手。

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!



The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq — NBA (@NBA) May 21, 2023

「這是一場屬於團隊的勝利，我們是一支球風自由的團隊。有時候你可能會遇到手感欠佳的情況，但只要你堅持下去，持續在場上做對的事情，好事就會發生。」穆雷說。

西區冠軍賽前3戰，穆雷分別攻下31分、37分、37分，狠狠修理了湖人後防線，3場下來平均可以飆進35分7.3籃板5.3助攻，投籃命中率達52.1%，三分球命中率更有45.5%。

根據統計，上一個在分區冠軍賽能以超過5成命中率場均至少得到35分5助攻5籃板的球員，已經要追溯到1995年的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

歐拉朱萬當年在西區冠軍賽場均攻下35.3分12.5籃板5助攻，投籃命中率56%，最終率領火箭逆流而上完成2連霸，並獲選總冠軍賽MVP。

"FIVE MORE."



The Nuggets are one win from their first NBA Finals ever 🏆 pic.twitter.com/vtvFy7i96v — SportsCenter (@SportsCenter) May 21, 2023

udn討論區