NBA／西冠數據紀錄比肩歐拉朱萬 穆雷：再5場勝利

金塊又一次在第四節展現強勁火力,在人人有把握的情況下,以兩位數分差重創湖人防線,取得系列賽3連勝聽牌優勢,只差一步就能闖進隊史首度總冠軍賽。

「再5場勝利、再5場勝利。」走回休息室途中,穆雷(Jamal Murray)連續說了兩次。

顯而易見,前一戰在第四節轟垮湖人的他,即便來到客場手感依然火燙,半場轟進30分,整場比賽再度拿下37分,成了終結紫金軍團的無情劊子手。

Jamal Murray explodes for 30 points in the 1st half, finishing with 37 for the 2nd straight game!



The @nuggets now hold a 3-0 lead in the Western Conference Finals. pic.twitter.com/eLmpj3keXq