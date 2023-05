NBA／終結13投0中陰影 詹皇總算開胡連進三分球

西區冠軍賽前兩戰三分球10投0中的詹姆斯(LeBron James),儘管第三戰賽前提早5小時就來到球場訓練備戰,但上半場依然不見手感,三分球3投0中,累積13投0中。

不過就在第三節快結束之前,詹姆斯終於把握住空檔機會,連續砍進2記三分球,為湖人的追分之旅添加柴火,將比分追到2分差。

LEBRON JAMES. BACK-TO-BACK THREES. 4Q next on ABC ‼ DEN: 84 LAL: 82 pic.twitter.com/KfzfGKsBfc

約柯奇(Nikola Jokic)在第三節初就吞下第4次犯規,被迫回到替補席,且上半場轟進30分的穆雷(Jamal Murray)更是單節一分未得,但即便如此,金塊仍靠著凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)獨拿12分,加上波特(Michael Porter Jr.)的外線,還是能維持些微領先優勢。

JAMAL MURRAY!



30 PTS IN THE 1ST HALF 🔥#PLAYOFFMODE



3Q underway on ABC 🍿 pic.twitter.com/JMiB5JYY44