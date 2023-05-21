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NBA／終結13投0中陰影 詹皇總算開胡連進三分球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯在第三節終於擺脫外線魔咒。 路透社
詹姆斯在第三節終於擺脫外線魔咒。 路透社

西區冠軍賽前兩戰三分球10投0中的詹姆斯（LeBron James），儘管第三戰賽前提早5小時就來到球場訓練備戰，但上半場依然不見手感，三分球3投0中，累積13投0中。

不過就在第三節快結束之前，詹姆斯終於把握住空檔機會，連續砍進2記三分球，為湖人的追分之旅添加柴火，將比分追到2分差。

約柯奇（Nikola Jokic）在第三節初就吞下第4次犯規，被迫回到替補席，且上半場轟進30分的穆雷（Jamal Murray）更是單節一分未得，但即便如此，金塊仍靠著凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）獨拿12分，加上波特（Michael Porter Jr.）的外線，還是能維持些微領先優勢。

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