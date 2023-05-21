聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／終結13投0中陰影 詹皇總算開胡連進三分球
西區冠軍賽前兩戰三分球10投0中的詹姆斯（LeBron James），儘管第三戰賽前提早5小時就來到球場訓練備戰，但上半場依然不見手感，三分球3投0中，累積13投0中。
不過就在第三節快結束之前，詹姆斯終於把握住空檔機會，連續砍進2記三分球，為湖人的追分之旅添加柴火，將比分追到2分差。
LEBRON JAMES.— NBA (@NBA) May 21, 2023
BACK-TO-BACK THREES.
4Q next on ABC ‼
DEN: 84
LAL: 82 pic.twitter.com/KfzfGKsBfc
約柯奇（Nikola Jokic）在第三節初就吞下第4次犯規，被迫回到替補席，且上半場轟進30分的穆雷（Jamal Murray）更是單節一分未得，但即便如此，金塊仍靠著凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）獨拿12分，加上波特（Michael Porter Jr.）的外線，還是能維持些微領先優勢。
JAMAL MURRAY!— NBA (@NBA) May 21, 2023
30 PTS IN THE 1ST HALF 🔥#PLAYOFFMODE
3Q underway on ABC 🍿 pic.twitter.com/JMiB5JYY44
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言