NBA／穆雷G3半場狂轟30分 再創聯盟近25年特殊紀錄

前一場在第四節狂砍23分、幫助金塊逆轉擊敗湖人取得系列賽2連勝的穆雷（Jamal Murray），作客到洛城持續驚人火力。他在首節10投8中就轟進17分，上半場狂轟30分，金塊以58比55領先。

根據統計，穆雷在兩場比賽中連續兩節一共轟進40分，創下聯盟近25年以來非同場比賽連兩節最高得分紀錄。

JAMAL MURRAY!



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不過金塊除了穆雷大發神威外，其他球員得分都僅有個位數，也因此雖然一度領先兩位數，仍被湖人逐步追上。

系列賽三分外線仍未開胡的的詹姆斯（LeBron James），上半場三分球又是3投0中，累積13投0中，他在半場拿到9分。戴維斯（Anthony Davis）和里夫斯（Austin Reaves）此戰扛下進攻重任，兩人在上半場一共拿下30分，也是湖人不至於被拉開比分。其中戴維斯上半場就有雙十演出。

在丹佛連吞兩敗的湖人亟欲在主場扳回一城，前一次他們能在系列賽0比2落後逆轉，已經要追溯到2004年西區第二輪對馬刺的比賽。

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