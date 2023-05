NBA／穆雷G3半場狂轟30分 再創聯盟近25年特殊紀錄

前一場在第四節狂砍23分、幫助金塊逆轉擊敗湖人取得系列賽2連勝的穆雷(Jamal Murray),作客到洛城持續驚人火力。他在首節10投8中就轟進17分,上半場狂轟30分,金塊以58比55領先。

根據統計,穆雷在兩場比賽中連續兩節一共轟進40分,創下聯盟近25年以來非同場比賽連兩節最高得分紀錄。

JAMAL MURRAY!



30 PTS IN THE 1ST HALF 🔥#PLAYOFFMODE



3Q underway on ABC 🍿 pic.twitter.com/JMiB5JYY44