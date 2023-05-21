NBA／綠衫軍噴垃圾話 熱火反撲2連勝

東區冠軍賽第二戰進行到第四節中，當塞爾蒂克隊威廉斯飆進三分球將比分擴大9分領先後，直接朝熱火隊「士官長」巴特勒噴垃圾話挑釁，卻開啟了熱火反撲氣焰，最後以111：105告捷，在客場取得2連勝。

就在威廉斯向巴特勒噴垃圾話後，巴特勒用行動直接回應對手的挑釁，個人獨拿9分，熱火同時也強化防守，迫使「綠衫軍」雙槍投籃全落空，這段時期殺出24：9猛烈攻勢，逆轉比賽。

巴特勒談到威廉斯對他的挑釁，「他們絕對不會想到我們如此回應。」巴特勒貢獻27分、8籃板、6助攻。

塞爾蒂克球星泰托姆雖挹注全場最高34分，但在比分拉鋸的第四節，僅出手3記三分球且全數落空。

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