NBA／阿德巴約攻守全面輔佐巴特勒 數據紀錄比肩詹、韋

熱火今年賽季能從附加賽蛻變最強「老八種子」,一路在季後賽過關斬將,除了「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)宛如天神降臨般的強勢演出外,阿德巴約(Bam Adebayo)在攻守兩端的全力輸出,也是一大關鍵。

在今天東區冠軍賽第2戰中,阿德巴約奮力繳出22分17籃板9助攻的準大三元表現,成為隊史繼詹姆斯(LeBron James)之後首位能在季後賽送出如此數據的球員。

此外,這是阿德巴約生涯季後賽第23次出現雙十,超越「閃電俠」韋德(Dwyane Wade),隊史上僅次於詹姆斯的31次。

此役在第四節G.威廉斯(Grant Williams)垃圾話挑釁巴特勒之後,反被熱火殺出24比9的攻勢,讓綠衫軍從領先9分最後崩盤吞下2連敗。

巴特勒在這過程中領銜出擊獨拿9分,阿德巴約也充分擔任輔佐角色,統治禁區搶下4個防守籃板和2個進攻籃板,4罰全中之餘還有1次助攻和1次關鍵灌籃,兩人聯手收下比賽。

賽後談到威廉斯針對巴特勒的垃圾話攻擊,阿德巴約也開玩笑地表示:「像這種事情總會帶給巴特勒額外的動力。我反而感覺這像是巴特勒主動發起,如此一來他就能更專注於爭取勝利。」

Bam Adebayo posts a near triple-double as the @MiamiHEAT go up 2-0 in the ECF!



22 PTS | 17 REB | 9 AST



📅 Game 3: Sunday, 8:30pm/et on TNT pic.twitter.com/cosPR5FunJ