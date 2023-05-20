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NBA／阿德巴約攻守全面輔佐巴特勒 數據紀錄比肩詹、韋

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
阿德巴約轟炸塞爾蒂克禁區。 路透社
阿德巴約轟炸塞爾蒂克禁區。 路透社

熱火今年賽季能從附加賽蛻變最強「老八種子」，一路在季後賽過關斬將，除了「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）宛如天神降臨般的強勢演出外，阿德巴約（Bam Adebayo）在攻守兩端的全力輸出，也是一大關鍵。

在今天東區冠軍賽第2戰中，阿德巴約奮力繳出22分17籃板9助攻的準大三元表現，成為隊史繼詹姆斯（LeBron James）之後首位能在季後賽送出如此數據的球員。

此外，這是阿德巴約生涯季後賽第23次出現雙十，超越「閃電俠」韋德（Dwyane Wade），隊史上僅次於詹姆斯的31次。

此役在第四節G.威廉斯（Grant Williams）垃圾話挑釁巴特勒之後，反被熱火殺出24比9的攻勢，讓綠衫軍從領先9分最後崩盤吞下2連敗。

巴特勒在這過程中領銜出擊獨拿9分，阿德巴約也充分擔任輔佐角色，統治禁區搶下4個防守籃板和2個進攻籃板，4罰全中之餘還有1次助攻和1次關鍵灌籃，兩人聯手收下比賽。

賽後談到威廉斯針對巴特勒的垃圾話攻擊，阿德巴約也開玩笑地表示：「像這種事情總會帶給巴特勒額外的動力。我反而感覺這像是巴特勒主動發起，如此一來他就能更專注於爭取勝利。」

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