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NBA／史上僅5隊！ 7戰4勝制主場0比2落後仍翻盤
在巴特勒（Jimmy Butler）第四節爆氣大開「無雙」的帶領之下，熱火演出逆轉秀，硬是在波士頓搶下系列賽頭兩勝，取得2比0的巨大優勢。
雖說塞爾蒂克還不至於絕望，但從數據來看，NBA歷史上共出現447次系列賽0比2落後的情況，僅有33次能夠完成逆轉（包括8次5戰3勝制系列賽）。
當然，樂觀來看，今年勇士首輪對國王也是在0比2之下逆襲成功，綠衫軍還是有機會可以「複製貼上」；然而考量到塞爾蒂克在東冠前兩戰都是在主場吞敗，整體情勢還是非常嚴峻。
過去共有7支球隊可以在系列賽先丟掉兩個主場情況下，演出大逆轉，其中2次是處於5戰3勝制。而7戰4勝制還能翻盤的球隊分別是：
2021年西區首輪，快艇4比3獨行俠
2017年東區首輪，塞爾蒂克4比2公牛
2005年西區首輪，獨行俠4比3火箭
1994年西區第二輪，火箭4比3太陽
1969年西區第二輪，湖人4比2勇士
值得注意的是，2017年塞爾蒂克主場2連敗後連勝4場硬是淘汰公牛，當時公牛陣中主力正是巴特勒。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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