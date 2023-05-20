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NBA／激怒巴特勒的下場！塞爾蒂克輸球還慘遭調侃嘲諷

中央社／ 台北20日電
巴特勒第四節再度大爆發。 美聯社
巴特勒第四節再度大爆發。 美聯社

熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）在東冠第二戰的第四節被激怒後，率隊打出一波猛烈攻勢逆轉擊敗塞爾蒂克。賽後巴特勒也調侃對手說：「我不確定自己是不是一個被噴垃圾話的好對象。」

在今天比賽中，塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams）在第4節剩下6分37秒投進三分球後，就對著巴特勒噴垃圾話，沒想到因此激起巴特勒的鬥志。

接下來幾波攻勢，巴特勒直接點名單打威廉斯，不但率隊打出一波18比4的攻勢，也把威廉斯打回板凳區休息。熱火這波攻勢巴特勒包辦9分，也讓球隊在終場前55秒，反以105比100超前。

巴特勒在賽後記者會時調侃對手說：「當他開始對我垃圾話時，我確實蠻喜歡的。這讓我注入更多能量在比賽中，讓我提高想要贏球的意志。當對手想要對我碎嘴時，我很OK，只是我不知道，我是不是一個被噴垃圾話的好對象。」

現年33歲的巴特勒，職業生涯就以領軍嚴厲著稱，因此被球迷稱為球隊裡的「士官長」，他在比賽中多次以身作則，甚至在今年季後賽扭傷腳踝後，僅休息1場就帶傷上陣。

熱火在本季季後賽先後傷了骨折的赫洛（Tyler Herro），以及左髕骨肌腱撕裂傷的歐拉迪波（Victor Oladipo）2名先發等級的主力球員，但巴特勒還是扛下重擔（Jimmy Butler）帶領熱火持續撰寫屬於自己的「老八傳說」。

從數據上來看，巴特勒例行賽平均22.9分、5.9籃板、5.3助攻、1.8抄截，來到季後賽提升到31.1分、6.6籃板、5.6助攻、2.2抄截。

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