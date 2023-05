NBA／激怒巴特勒的下場！塞爾蒂克輸球還慘遭調侃嘲諷

熱火球星巴特勒(Jimmy Butler)在東冠第二戰的第四節被激怒後,率隊打出一波猛烈攻勢逆轉擊敗塞爾蒂克。賽後巴特勒也調侃對手說:「我不確定自己是不是一個被噴垃圾話的好對象。」

在今天比賽中,塞爾蒂克的威廉斯(Grant Williams)在第4節剩下6分37秒投進三分球後,就對著巴特勒噴垃圾話,沒想到因此激起巴特勒的鬥志。

接下來幾波攻勢,巴特勒直接點名單打威廉斯,不但率隊打出一波18比4的攻勢,也把威廉斯打回板凳區休息。熱火這波攻勢巴特勒包辦9分,也讓球隊在終場前55秒,反以105比100超前。

巴特勒在賽後記者會時調侃對手說:「當他開始對我垃圾話時,我確實蠻喜歡的。這讓我注入更多能量在比賽中,讓我提高想要贏球的意志。當對手想要對我碎嘴時,我很OK,只是我不知道,我是不是一個被噴垃圾話的好對象。」

現年33歲的巴特勒,職業生涯就以領軍嚴厲著稱,因此被球迷稱為球隊裡的「士官長」,他在比賽中多次以身作則,甚至在今年季後賽扭傷腳踝後,僅休息1場就帶傷上陣。

熱火在本季季後賽先後傷了骨折的赫洛(Tyler Herro),以及左髕骨肌腱撕裂傷的歐拉迪波(Victor Oladipo)2名先發等級的主力球員,但巴特勒還是扛下重擔(Jimmy Butler)帶領熱火持續撰寫屬於自己的「老八傳說」。

從數據上來看,巴特勒例行賽平均22.9分、5.9籃板、5.3助攻、1.8抄截,來到季後賽提升到31.1分、6.6籃板、5.6助攻、2.2抄截。

Jimmy Butler leads the @MiamiHEAT to a 2-0 lead in the Eastern Conference Finals!



27 PTS, 8 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK 🔥



Game 3: Sunday, 8:30 PM ET on TNT pic.twitter.com/fdbMIC5bt4