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NBA／泰托姆達罕見紀錄里程碑 第四節近零出手引抨擊

中央社／ 台北20日電
東區冠軍賽前兩戰，泰托姆第四節在進攻端近乎隱形。 法新社
東區冠軍賽前兩戰，泰托姆第四節在進攻端近乎隱形。 法新社

塞爾蒂克今天在NBA東區冠軍賽第2戰，再以105比111不敵熱火，綠衫軍的泰托姆（Jayson Tatum）全場雖進帳34分，但據美國數據網站統計，泰托姆在東區冠軍賽前2戰的第四節，還沒投進過任何1球。

波士頓塞爾蒂克「雙探花」之一的泰托姆，在本季東區決賽前2場比賽，分別攻下30分、34分，投籃命中率超過50%。

不過數據顯示，泰托姆身為當家球星，卻在這2場比賽的關鍵第四節，合計3投0中，其中東冠決賽首戰，甚至連1次出手都沒有。

今天的比賽中，泰托姆前三節就拿下29分，但到了第四節，他僅靠著罰球拿下5分，其餘在三分線外出手3次全都落空，另外還出現2次失誤、3次犯規，在熱火反撲之際，泰托姆等於直接神隱。

現年25歲的泰托姆，是2017年選秀探花，披上綠衫軍戰袍後的第3個球季就破繭而出，成為塞爾蒂克的當家球星，並且和2016年同為選秀探花的布朗（Jaylen Brown），組成NBA火力最兇猛的雙槍組合，兩人合體以來多次同場飆破30分。

泰托姆本季例行賽平均可攻下30.1分，聯盟排名第6，不過到了季後賽，反而下滑到28.6分，不少網友就戲稱「差別最大的就是要不到犯規」；而他每場平均罰球次數，確實也從例行賽的8.4次掉到6.9次。

儘管如此，泰托姆依舊成為NBA史上第3名在25歲以下的年紀，就完成季後賽累積2100分里程碑的紀錄。在此之前，僅布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（KevinDurant）這2名史上75大球星做到過。

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