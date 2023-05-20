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NBA／與威廉斯互噴垃圾話 巴特勒：我熱愛良性競爭

中央社／ 綜合外電報導
威廉斯(右)和巴特勒互噴垃圾話。 美聯社
威廉斯(右)和巴特勒互噴垃圾話。 美聯社

東區冠軍賽第2戰，續演老八傳奇的邁阿密熱火作客波士頓塞爾蒂克，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）第4節在雙方粗口互噴後率熱火反擊，終場111比105拿下系列賽第2勝。

7戰4勝制的東區冠軍系列戰，綠衫軍頭兩戰主場盡墨，帶著0比2劣勢轉往熱火主場，前景堪慮。

這場東區冠軍第2戰，巴特勒全場27分8籃板6助攻，雖數據不如塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）的34分13籃板8助攻亮眼，但泰托姆關鍵第4節幾乎神隱，反而是巴特勒最後提振全隊士氣，一波反攻殺得地主措手不及。

雙方第1節你來我往，熱火攻勢平均，最多時領先達8分，但泰托姆單節繳出12分，最後並以2個罰球讓塞爾蒂克以25比24反超。

第2節熱火突然當機，讓塞爾蒂克一波攻勢連刷10分，但是熱火板凳馬丁（Caleb Martin）2顆3分球又把氣勢拉回，特別是巴特勒最後在包夾下勉強出手刷進3分，讓熱火反以54比50走進休息室，馬丁半場就砍下14分算是熱火今天的奇兵。

第3節之初塞爾蒂克在泰托姆帶動下刷出10比2反擊，熱火叫停重整旗鼓，阿德巴約（Bam Adebayo）與馬丁聯手又把比分追回。但是今天前3節火熱的泰托姆，2分鐘內又帶出一波10比0攻勢，讓塞爾蒂克以83比75進入決勝節。

關鍵第4節，塞爾蒂克利用巴特勒不在場上時頻頻在籃下取分，熱火則有羅賓森（Duncan Robinson）的三分彈，比賽剩6分22秒時，巴特勒與威廉斯（Grant Williams）爆氣互軋，雙方頭頂頭互飆垃圾話同吃技術犯規。

之後戰局風雲變色，本落後7分的熱火在巴特勒帶領打出一波20比9的反擊扭轉戰局，巴特勒在這一波反擊中，個人就拿下9分。

巴特勒賽後受訪時說：「隊友們從不退縮和放棄，我們喜歡與彼此一起打球，對彼此充滿信心和信任。」

對被問到與威廉斯互噴垃圾話，巴特勒說「這不過就是良性競爭，我很愛」。

熱火全場還得到板凳大力支持，馬丁攻下驚人25分，羅賓森（Duncan Robinson）15分包括3個三分球；中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）也有22分17籃板9助攻的稱職表現。

塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）今天只有16分，最重要的是23投僅7中，泰托姆贏了帳面數字但綠衫軍只能吃下第2敗，兩軍台灣時間22日上午將移師邁阿密進行第3戰。

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