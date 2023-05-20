NBA／明星賽隊長選秀審美疲勞？傳聯盟考慮重返東西區對抗

自2018年開始實施的明星賽隊長選秀制度，在歷經6年的實驗後，有可能會面臨結束。根據報導，聯盟正在考慮將明星賽組隊形式改回原本的東西區球星對抗模式。據悉，在今年明星賽之後，此一話題已經在相關會議上進行討論。

這項新制度開始執行以來，詹姆斯連續6年成為隊長，並且贏得前5次的勝利，直到今年才被安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）終結。這6年來的明星賽MVP分別是詹姆斯、杜蘭特、雷納德、安戴托昆波、柯瑞和泰托姆。

儘管隊長選秀方式引發不少話題，也讓球迷可以看見稀有的巨星搭檔演出，但這幾年明星賽依然擺脫不掉收力作秀的過場形式，雙方隨興得分，最後草草收場，導致收視率大幅滑落，比賽也毫無競爭可言。

這當然也非球星所願，畢竟在象徵意義大於實質意義的比賽中，為求避免受傷情況發生，明星賽流於花拳繡腿也是可以預期。

如今聯盟重新討論組隊形式，除了重回東西區對抗的可能性外，過去球迷敲碗的「美國球星隊」對決「世界球星隊」會否成真？或許也是可以期待的提案。但本質上能否真正挽救明星賽的收視率，恐怕就不是那麼簡單了。

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