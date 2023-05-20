NBA／前暴龍主帥面試中 傳公鹿、太陽、76人有意延攬

2019年率領暴龍贏得隊史首座總冠軍的諾斯（Nick Nurse），今年賽季因球隊戰績欠佳，正式和暴龍分道揚鑣。儘管目前待業中，不過諾斯仍有很大的機會可以重返NBA職場。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，諾斯接下來將會和公鹿、太陽和76人等3隊進行面試，爭取總教練一職。

諾斯與暴龍之間的合約原本還剩下一年，薪資超過800萬美元，但最終還是提前結束合作關係。諾斯是從2018-19年賽季開始執教暴龍，第一個賽季率隊奪冠，隔年更是拿下年度最佳總教練。

在他執教暴龍的5個賽季，球隊一共3次打進季後賽，例行賽取得227勝163敗的成績。

查拉尼亞亦透露：「諾斯在市場中將會非常搶手，新工作只取決於他的選擇而已。」

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