NBA／傳拓荒者考慮交易探花籤 西蒙斯可能成搭配籌碼

在今年選秀抽籤儀式上搶到探花籤的拓荒者，傳出可能會用這個選秀權去打包進行交易。有消息指出，拓荒者考慮用西蒙斯（Anfernee Simons）加上探花籤去交易一名聯盟頂尖小前鋒，甚至包括太陽中鋒艾頓（Deandre Ayton）也在討論之列。

按照先前報導，拓荒者顯然仍希望圍繞著陣中巨星里拉德（Damian Lillard）去打造具競爭力的陣容，而里拉德本人也向高層表達了期盼能引進強力幫手，藉此扭轉這兩年的頹勢。而球團手上的探花籤正是最好的交易籌碼。

不過上述內容也就僅止於流言，也有媒體認為，拓荒者如果能用地3順位選來韓德森（Scoot Henderson）或是米勒（Brandon Miller），以作為球隊長期計畫，也是不無可能。

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