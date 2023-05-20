NBA／西區冠軍賽G2 穆雷第4節飆23分 金塊連勝

前三節17投僅5中的金塊隊穆雷，在第四節終於找回準星，個人單節轟進4記三分球獨拿23分，全場飆得37分，助隊反取得領先，終場以108：103險勝湖人隊，在西區冠軍賽取得2連勝領先。

金塊主將約柯奇昨天繳出23分、17籃板、12助攻的全能數據，連續4場比賽送出「大三元」，同時今年季後賽更累積第7次「大三元」，追平張伯倫在1967年的紀錄。而連續4場比賽至少拿到「20分大三元」，約柯奇成為聯盟史上第一人。

談起約柯奇表現，金塊總教練馬龍表示：「他在季後賽已經拿下13次『大三元』，在這樣的舞台上能持續有如此表現真是令人難以置信。」

馬龍也談到：「當我們贏了首戰後，全部人都在討論湖人，卻沒人談論約柯奇創下歷史級數據演出。但接受這個事實吧，現在我們取得2連勝了。」

湖人詹姆斯上場40分鐘，全場19投9中，外加4罰全進，得到22分、10助攻、9籃板的準大三元成績。不過前兩戰，詹姆斯三分球10投0中，整個季後賽三分命中率僅25%。

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