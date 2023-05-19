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NBA／自信可輔佐里拉德、小鮑爾 選秀大熱韓德森：我身手全能
本屆選秀會狀元之位幾乎已被溫班亞瑪（Victor Wembanyama）鎖定，而榜眼位置，G聯盟引燃隊球員韓德森（Scoot Henderson）呼聲頗高，他也在日前聯合試訓受訪時自信表示，可以融入每支球隊。
由於第一順位基本已成定局，外界開始猜測黃蜂會用第二順位帶走哪名新秀，對此，韓德森覺得自己很適合這個位置，「我認為我能融入小鮑爾（LaMelo Ball）以及夏洛特，我的天賦讓我能切換無球與持球。我不需要一球在手，也能在球場發揮影響力，我不是瘋狂的球霸，會在對的時刻持球。」
即便曾與小鮑爾於新星挑戰賽聯手，他仍有不被黃蜂選下的可能性。對於前進有探花籤的波特蘭，韓德森同樣毫不擔心，「我是里拉德（Damian Lillard）的粉絲，我覺得自己也能在那有所發揮，就像我說的，我不黏球，當時刻來臨，我才會成為殺手。我相信，自己能在上帝安插給我的各種位置上起作用。」
事實上，在更早的訪問中，韓德森就已經強調過自己的全能性了，他對記者們說：「任何地方都很適合我，我有辦法打無球、有辦法防守、有辦法做很多事，這是我的天賦特殊所在。我不用透過持球，就可以牽引防守，或為球隊帶來影響力。」
三個月前才滿19歲的韓德森，在G聯盟整季繳出場均17.6分、5.1籃板、6.6分的成績，再加上前段時間與柯瑞（Stephen Curry）建立聯繫，這一切都讓這名新星未來可期。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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