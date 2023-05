NBA／讚穆雷第四節高難度神射 馬龍：籃框像大海一樣

在金塊第2戰整體進攻陷入麻煩之際,穆雷(Jamal Murray)再次挺身而出,全場狂飆37分10籃板5助攻4抄截外加6顆三分球,其中23分出現在第四節,4記重要外線扭轉了比賽局勢,幫助金塊達成季後賽主場8連勝。

對於穆雷能夠克服過去重傷陰霾,在今年季後賽重新綻放光芒,馬龍也相當開心。「我和他的關係已經超越所謂教練和球員,我愛穆雷。不只是執教他,而是和他一起經歷過很多。我看過穆雷傷癒復出的黑暗時光。看到他現在能打得這麼棒,我為他感到開心。」

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!



37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM



DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ABC pic.twitter.com/wZ9k5YaUCa