NBA／讚穆雷第四節高難度神射 馬龍：籃框像大海一樣

在金塊第2戰整體進攻陷入麻煩之際，穆雷（Jamal Murray）再次挺身而出，全場狂飆37分10籃板5助攻4抄截外加6顆三分球，其中23分出現在第四節，4記重要外線扭轉了比賽局勢，幫助金塊達成季後賽主場8連勝。

對於穆雷能夠克服過去重傷陰霾，在今年季後賽重新綻放光芒，馬龍也相當開心。「我和他的關係已經超越所謂教練和球員，我愛穆雷。不只是執教他，而是和他一起經歷過很多。我看過穆雷傷癒復出的黑暗時光。看到他現在能打得這麼棒，我為他感到開心。」

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!



37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM



DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ABC pic.twitter.com/wZ9k5YaUCa — NBA (@NBA) May 19, 2023

談到穆雷第2戰的第四節頻頻上演高難度三分神射，從而改變場上局勢，馬龍則說：「他就是需要投進那樣的一顆球，一旦進了，籃框對他來說就如同大海一樣寬廣。」

穆雷及時跳出來，包括波特（Michael Porter Jr.）也有適時的外線火力支援，金塊揮別了前一場在第四節被對手箝制的無力感，反而在約柯奇（Nikola Jokic）得分掛零的情況下，硬是逆轉了戰局，對於球隊整體信心勢必有非常大的提升。

馬龍表示：「我們在這個賽季的重要關鍵就是保持健康。我們知道約柯奇有多麼出色，但每個人都需要幫手，有像穆雷這樣的大心臟球員，我們當然很感恩。」

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