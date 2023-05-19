NBA／勇士總管即將離隊消息頻傳 美媒否認：被過度誇大了

告別季後賽舞台後，勇士下季陣容將洗牌的謠言甚囂塵上，其中還涉及制服組變動。不過，日前關於「總管邁爾斯（Bob Myers）將離開」的消息卻被另一家外媒否認。

前段時間，如《ESPN》記者薛爾本（Ramona Shelburne）等消息曾指出，勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）這個賽季裡，曾多次遞出高價合約，意圖提前綁住合約將在夏天到期的邁爾斯。不過，內文也表示，邁爾斯還不確認自己未來規劃，且有消息來源擔憂，勇士衛冕失敗後，他離去的可能性將大大增加。

即便相關傳聞已更進一步指出，小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）將成為繼任者，灣區媒體《95.7 The Game》主持人偉拉德（Mark Willard）卻在節目上間接否認此事，「邁爾斯已經做好決定、準備離開的傳聞被過度誇大了。」但也證實勇士用天價合約留下邁爾斯的意圖。

邁爾斯在位期間，透過雇用總教練柯爾（Steve Kerr）、簽下杜蘭特（Kevin Durant）、續留湯普森（Klay Thompson）等方式，促成勇士王朝的建立，他的去留與否，將大大影響球隊未來發展。

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