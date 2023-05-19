NBA／雙星低潮苦撐球隊 里夫斯相信詹皇：想怎麼投就怎麼投

湖人雙星今日表現不佳，詹姆斯（Lebron James）與戴維斯（Anthony Davis）都無法扛起球隊，在這情況下，能讓球隊鏖戰至最後一刻才落敗的功臣不是別人，正是里夫斯（Austin Reaves）

繼首戰關鍵三分球失手，詹姆斯今天延續了外線的急凍手感，6次出手全數落空；戴維斯也如同上一場比賽預支分數般，本場比賽僅得18分。反倒是八村壘及里夫斯，這場比賽表現得更像「雙星」，前者高效地以10投8中砍下21分；後者用5成命中率和5成53的三分命中率拿下22分，還在比賽剩一分鐘時投進高難度三分，為球隊保住一線生機。

可惜，里夫斯的力挽狂瀾最終仍功虧一簣，球隊還是以103：108吞下系列賽2連敗，但他並沒有因此氣餒，於受訪時表示，「別失落，他們成為第一種子是有原因的，金塊是一支很強的球隊，但我們肯定不喜歡『他們達成了應該達成的事』這種說法，球隊原先期望可以在客場拿到一些勝利。」

“I wish you could win them all but it’s not the nature of any sport.” Austin Reaves is ready to move on and focus on Game 3 Saturday. pic.twitter.com/AeozZ6vlC2 — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) May 19, 2023

雖然未能如願取勝，里夫斯迅速將目光放向主場賽事，「該鎖定第3場比賽了，檢視我們先前做得好、不好的、可以進步的，觀看影像，然後繼續前進。我們希望比賽能全部贏下，但這不是任何運動的常態。」同時里夫斯也表示自己對於老大哥詹姆斯是抱持百分百信任，「他想怎麼投就怎麼投，他是詹姆斯，我們想讓他舒服地出手，他是天生贏家。」

Austin Reaves: “Let him shoot all he wants. It’s LeBron James … We want him taking what he feels comfortable with. He’s a winning player” — Dave McMenamin (@mcten) May 19, 2023

已陷入0：2困境的湖人將在週日回到洛杉磯背水一戰，除了里夫斯外，雙星勢必都得站出來支撐球隊，否則只靠里夫斯等小將撐場，金塊將是難以跨越的檻。

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