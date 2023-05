NBA／雙星低潮苦撐球隊 里夫斯相信詹皇：想怎麼投就怎麼投

湖人雙星今日表現不佳,詹姆斯(Lebron James)與戴維斯(Anthony Davis)都無法扛起球隊,在這情況下,能讓球隊鏖戰至最後一刻才落敗的功臣不是別人,正是里夫斯(Austin Reaves)

繼首戰關鍵三分球失手,詹姆斯今天延續了外線的急凍手感,6次出手全數落空;戴維斯也如同上一場比賽預支分數般,本場比賽僅得18分。反倒是八村壘及里夫斯,這場比賽表現得更像「雙星」,前者高效地以10投8中砍下21分;後者用5成命中率和5成53的三分命中率拿下22分,還在比賽剩一分鐘時投進高難度三分,為球隊保住一線生機。

可惜,里夫斯的力挽狂瀾最終仍功虧一簣,球隊還是以103:108吞下系列賽2連敗,但他並沒有因此氣餒,於受訪時表示,「別失落,他們成為第一種子是有原因的,金塊是一支很強的球隊,但我們肯定不喜歡『他們達成了應該達成的事』這種說法,球隊原先期望可以在客場拿到一些勝利。」

“I wish you could win them all but it’s not the nature of any sport.” Austin Reaves is ready to move on and focus on Game 3 Saturday. pic.twitter.com/AeozZ6vlC2