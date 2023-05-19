NBA／招募來台名單再+2 魔獸喊話湖人雙星：這裡也常放槍

NBA進入季後賽後，每當有球星發揮不佳，霍華德（Dwight Howard）就會化身台籃說客，邀請這些他們來台獻技，今天，這個輪盤指到了湖人雙星。

今日對上金塊比賽，詹姆斯（Lebron James）手感冰冷，雖然最終仍繳出接近大三元的數據，但19投9中、三分球6投盡墨的成績，仍難以讓球迷買單。另外，戴維斯（Anthony Davis）表現也急轉直下，15投4中的準心，讓人幾乎忘了他才剛在首戰拿下40分。

見到曾一同奪冠的戰友如此掙扎，日前招募保羅（Chris Paul）、莫蘭特（Ja Morant）等人來台組夢之隊的霍華德再度發文，以過去和詹姆斯一同拍攝的廣告為配圖寫道，「詹皇，我們可以一起在台灣重現這個廣告！」

King we can remake this commercial here in Taiwan though 😂 pic.twitter.com/3MFJm2FiKV — Dwight Howard (@DwightHoward) May 19, 2023

不僅如此，霍華德還在抖音直播中向兩人喊話：「詹姆斯，你跟戴維斯可以一起在台灣打到90歲。」下一句話似乎還順便嘲諷了台籃，「在這裡上籃放槍也不會有人怪你，反正大家都是這樣。」

Dwight Howard is recruiting Lebron and AD to Taiwan pic.twitter.com/R8pU2vzJKI — Cancun Content (@clipperscontent) May 19, 2023

對已經放暑假的霍華德而言，NBA季後賽就像另一個大型測試會，方便他物色招募人選，而距離賽季結束還有數場比賽，魔獸可以持續擴建他的豪華戰隊。

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