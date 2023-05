NBA／招募來台名單再+2 魔獸喊話湖人雙星：這裡也常放槍

NBA進入季後賽後,每當有球星發揮不佳,霍華德(Dwight Howard)就會化身台籃說客,邀請這些他們來台獻技,今天,這個輪盤指到了湖人雙星。

今日對上金塊比賽,詹姆斯(Lebron James)手感冰冷,雖然最終仍繳出接近大三元的數據,但19投9中、三分球6投盡墨的成績,仍難以讓球迷買單。另外,戴維斯(Anthony Davis)表現也急轉直下,15投4中的準心,讓人幾乎忘了他才剛在首戰拿下40分。

見到曾一同奪冠的戰友如此掙扎,日前招募保羅(Chris Paul)、莫蘭特(Ja Morant)等人來台組夢之隊的霍華德再度發文,以過去和詹姆斯一同拍攝的廣告為配圖寫道,「詹皇,我們可以一起在台灣重現這個廣告!」

King we can remake this commercial here in Taiwan though 😂 pic.twitter.com/3MFJm2FiKV