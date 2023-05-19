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NBA／G1贏球外界卻都在讚美湖人 金塊主帥幫約柯奇討公道

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇在西區冠軍賽連兩戰繳出大三元。 美聯社
約柯奇在西區冠軍賽連兩戰繳出大三元。 美聯社

作為一支從未贏過總冠軍、甚至沒打過西區決賽的高原球隊來說，面對聯盟傳統豪門紫金湖人，又有超級球星詹姆斯（LeBron James）壓陣，在媒體關注度和討論度上勢必遠遠落居下風。

對於這種情況，金塊主帥馬龍（Michael Malone）可是要為子弟兵討回一些公道，希望外界能夠更重視他們所取得的勝利和紀錄成就。

「當我們贏了首戰後，全部人都在討論湖人，卻沒人談論約柯奇（Nikola Jokic）創下歷史級數據演出。大家討論的不是金塊也不是約柯奇，接受這個事實吧，現在我們取得2連勝了。」馬龍說。

金塊取得季後賽主場8連勝，不過客場僅有2勝3敗，如今要前往同樣主場不敗的洛城，馬龍表示球隊必須好好面對。

「這是戰爭，」馬龍說，「這兩場比賽感覺打了5個小時那樣漫長。我們做了該做的事，我們成功保衛了主場。現在，我們要去洛杉磯了。我們會非常嚴肅認真地對待。」

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