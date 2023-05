NBA／贏球聲量仍輸豪門湖人 金塊雙星：已經習慣了

作為西區第一,金塊並沒有收到與戰績相符的聲量,贏球時的掌聲也不如大城市隊伍響亮,這點在對手是湖人時尤為明顯。

雖然在首戰幾乎全程維持領先,且當家明星約柯奇(Nikola Jokic)還繳出31分、21籃板、14助攻的恐怖數據,聚光燈卻仍聚集在湖人身上,討論著他們在第四節的反攻、戴維斯(Anthony Davis)砍下40分,彷彿他們才是獲勝的第一種子。

不過,這支小市場球隊的成員似乎已對這種現象習以為常,二把手穆雷(Jamal Murray)於賽後採訪如此說道,「我們是丹佛金塊,就算球隊贏球,外界還是談論其他隊,我們早習慣了。這只是讓我們更有動力,然後使獲勝的果實更加甜美。」他今天也證明這點,在第四節狂轟猛炸,帶領球隊逆襲成功,出色表現連詹姆斯(Lebron James)都稱讚,「穆雷在第四節投進2顆關鍵球,他以前就有過這樣的表現,我一點都不意外」,接著補充:「金塊第四節用三分線打敗了我們。」

"We're the Denver Nuggets. We're used to that. Even when we win, they talk about the other team... It just fuels us a little more. And it'll be sweeter when we win the 'Chip.'"



