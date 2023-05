NBA／詹皇第四節連19顆三分失手 創近25年來最差表現

西區冠軍賽首戰第四節最後時刻,詹姆斯(LeBron James)一記突如其來的搶投三分未中,湖人失去追平比分機會;而在第2戰中,詹姆斯依然持續嘗試三分外出手機會,仍是毫無收穫,甚至成為球隊追分時的阻礙。湖人最終又以5分之差輸球,系列賽吞下2連敗。

詹姆斯今天上場40分鐘,全場19投9中,外加4罰全進,得到22分10助攻9籃板的準大三元成績,另外還有4抄截、2火鍋的防守貢獻。不過前兩戰下來,詹姆斯的三分球一共10投0中,整個季後賽三分命中率僅25%。

而根據《ESPN》的數據顯示,自今年季後賽首輪第二戰以來,詹姆斯在第四節的比賽中已經連續失手19顆三分球,這是過去25個季後賽以來最長紀錄。

除了外線屢屢落空外,詹姆斯在比賽中出現快攻灌籃大出糗的畫面,也被球迷質疑假摔演得太過,而且還在第四節傷到了左腳踝。

賽後談到傷勢情況,詹姆斯透露:「我在籃下踩到了葛登(Aaron Gordon)的腳,我會沒事的。我也會做好第3戰主場比賽的準備。」

