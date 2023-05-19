NBA／詹皇第四節連19顆三分失手 創近25年來最差表現

西區冠軍賽首戰第四節最後時刻，詹姆斯（LeBron James）一記突如其來的搶投三分未中，湖人失去追平比分機會；而在第2戰中，詹姆斯依然持續嘗試三分外出手機會，仍是毫無收穫，甚至成為球隊追分時的阻礙。湖人最終又以5分之差輸球，系列賽吞下2連敗。

詹姆斯今天上場40分鐘，全場19投9中，外加4罰全進，得到22分10助攻9籃板的準大三元成績，另外還有4抄截、2火鍋的防守貢獻。不過前兩戰下來，詹姆斯的三分球一共10投0中，整個季後賽三分命中率僅25%。

而根據《ESPN》的數據顯示，自今年季後賽首輪第二戰以來，詹姆斯在第四節的比賽中已經連續失手19顆三分球，這是過去25個季後賽以來最長紀錄。

除了外線屢屢落空外，詹姆斯在比賽中出現快攻灌籃大出糗的畫面，也被球迷質疑假摔演得太過，而且還在第四節傷到了左腳踝。

賽後談到傷勢情況，詹姆斯透露：「我在籃下踩到了葛登（Aaron Gordon）的腳，我會沒事的。我也會做好第3戰主場比賽的準備。」

Sorry Lebrick cant save you from this choke STOP SHOOTING 3s! Rookie move even pickup ballers know stop shooting after 3 three pointer missed Camera man following around Lebron after the lost 😭#lebron #lebronjames #lebrick #lebrickjames #westbrick #nba24highlights #viral #brick pic.twitter.com/EPvyOM2QGT — NBA HIGHLIGHTS (@NBA24Highlights) May 19, 2023

udn討論區