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NBA／免驚！系列賽0比2落後 詹皇生涯逆轉機率42%

中央社／ 台北19日電
詹姆斯盼再創逆轉紀錄。 美聯社
詹姆斯盼再創逆轉紀錄。 美聯社

洛杉磯湖人今天在西區冠軍賽第2戰，以103比108不敵丹佛金塊，系列賽0比2落後。不過根據美國媒體統計，詹姆斯（LeBron James）生涯7次在季後賽0比2落後時，有3次能逆轉勝。

根據美國媒體RealGM統計，詹姆斯的職業生涯，總共在季後賽7次出現過0比2落後的開局，但最終有3次完成逆轉獲勝，拿下該系列賽。

包括2006-07年球季，效力於克里夫蘭騎士的詹姆斯，在東區決賽面對底特律活塞，先輸2場的情況下連贏4場逆轉晉級。

接著在2015-16年賽季的總冠軍賽，當時詹姆士率領的騎士，同樣以0比2落後金州勇士，但隨後完成了著名的從1比3落後逆轉奪冠，擊敗當年例行賽拿下73勝的金州勇士。

最近一次則是在2017-18年球季，詹姆斯在東區決賽面對波士頓塞爾蒂克，同樣開局0比2落後，最終以4比3淘汰對手晉級總冠軍賽。

只不過詹姆斯今年38歲，在球場上確實已不像過去那樣無所不能。今天對金塊的比賽中，甚至出現3次離譜的快攻上籃「放槍」，其中包括一次沒人防守的快攻灌籃直接手滑掉球。而在終場前26秒，詹姆斯在湖人落後4分下，成功抄球上籃，結果差點連籃框都沒碰到。

詹姆斯在西區冠軍賽的2場比賽，雖然仍舊繳出平均24分、10.5籃板、9.5助攻的精美數據，但三分球合計10投0中，事實上，詹姆斯在進入季後賽後，三分球平均命中率僅25%。

根據ESPN統計，詹姆斯在本季季後賽首輪第2場比賽，在第4節命中三分球後，至今在第4節的三分球已經是19投0中。

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