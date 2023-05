NBA／約柯奇大三元次數比肩張伯倫 全能秀更創空前紀錄

約柯奇(Nikola Jokic)在西區冠軍戰第2戰繳出23分17籃板12助攻3抄截的全能數據,連續4場比賽送出大三元,同時今年季後賽更累積第7次大三元,追平張伯倫(Wilt Chamberlain)在1967年的紀錄。

生涯至今,約柯奇在季後賽已經累積獲得13次大三元,幫助球隊取得9勝4敗的成績。另一方面,約柯奇已經連續4場比賽至少拿到20分大三元,更成為聯盟史上第一人。

對於約柯奇的表現,主帥馬龍(Michael Malone)表示:「他在季後賽已經拿下13次大三元,在這樣的舞台上能持續有如此表現真是令人難以置信。」

Nikola Jokic posts ANOTHER triple-double in the @nuggets Game 2 win!



23 PTS | 17 REB | 12 AST | 3 STL



WCF Game 3: Saturday, 10:30pm/et on ABC pic.twitter.com/oSqg2HnKtp