NBA／約柯奇大三元次數比肩張伯倫 全能秀更創空前紀錄

約柯奇（Nikola Jokic）在西區冠軍戰第2戰繳出23分17籃板12助攻3抄截的全能數據，連續4場比賽送出大三元，同時今年季後賽更累積第7次大三元，追平張伯倫（Wilt Chamberlain）在1967年的紀錄。

生涯至今，約柯奇在季後賽已經累積獲得13次大三元，幫助球隊取得9勝4敗的成績。另一方面，約柯奇已經連續4場比賽至少拿到20分大三元，更成為聯盟史上第一人。

對於約柯奇的表現，主帥馬龍（Michael Malone）表示：「他在季後賽已經拿下13次大三元，在這樣的舞台上能持續有如此表現真是令人難以置信。」

Nikola Jokic posts ANOTHER triple-double in the @nuggets Game 2 win!



23 PTS | 17 REB | 12 AST | 3 STL



WCF Game 3: Saturday, 10:30pm/et on ABC pic.twitter.com/oSqg2HnKtp — NBA (@NBA) May 19, 2023

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