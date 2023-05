NBA／季後賽4次第四節破20分 穆雷成25年來第一人

前三節手感不佳的穆雷(Jamal Murray),第四節成了金塊能逆轉擊敗湖人的重要功臣!

穆雷在第四節砍下4顆三分球,外加關鍵時刻8罰7中的穩定表現,個人第四節狂砍23分,帶領金塊奪下系列賽2連勝。值得一提的是,金塊今年季後賽在主場已經拿下8連勝,「魔鬼高原」當之無愧。

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!



37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM



