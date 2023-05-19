NBA／季後賽4次第四節破20分 穆雷成25年來第一人

前三節手感不佳的穆雷（Jamal Murray），第四節成了金塊能逆轉擊敗湖人的重要功臣！

穆雷在第四節砍下4顆三分球，外加關鍵時刻8罰7中的穩定表現，個人第四節狂砍23分，帶領金塊奪下系列賽2連勝。值得一提的是，金塊今年季後賽在主場已經拿下8連勝，「魔鬼高原」當之無愧。

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!



37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM



DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ESPN pic.twitter.com/PhpvDALSzF — NBA (@NBA) May 19, 2023

整場比賽，穆雷轟進了37分10籃板5助攻4抄截外加6顆三分球，寫下隊史季後賽罕見數據；此外，根據統計，這是穆雷生涯季後賽第4次在第四節至少飆進20分，是聯盟近25年來完成該數據最多次的球員。

另一方面，穆雷和柯瑞（Stephen Curry）也是今年季後賽在第四節累積拿到100分的唯二球員，足見其對於金塊的重要性。

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