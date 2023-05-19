聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／季後賽4次第四節破20分 穆雷成25年來第一人
前三節手感不佳的穆雷（Jamal Murray），第四節成了金塊能逆轉擊敗湖人的重要功臣！
穆雷在第四節砍下4顆三分球，外加關鍵時刻8罰7中的穩定表現，個人第四節狂砍23分，帶領金塊奪下系列賽2連勝。值得一提的是，金塊今年季後賽在主場已經拿下8連勝，「魔鬼高原」當之無愧。
Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!— NBA (@NBA) May 19, 2023
37 PTS (23 PTS in the 4Q)
10 REB
6 3PM
DEN/LAL Game 2: Sat, 8:30 PM ET | ESPN pic.twitter.com/PhpvDALSzF
整場比賽，穆雷轟進了37分10籃板5助攻4抄截外加6顆三分球，寫下隊史季後賽罕見數據；此外，根據統計，這是穆雷生涯季後賽第4次在第四節至少飆進20分，是聯盟近25年來完成該數據最多次的球員。
另一方面，穆雷和柯瑞（Stephen Curry）也是今年季後賽在第四節累積拿到100分的唯二球員，足見其對於金塊的重要性。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言