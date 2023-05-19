NBA／穆雷第四節爆發砍23分轟垮湖人 金塊逆轉勇奪2連勝

前三節17投僅5中的穆雷（Jamal Murray），在第四節終於找回準星，個人單節轟進4記三分球獨拿23分，加上波特（Michael Porter Jr.）和布朗（Bruce Brown）外線同時狙擊，金塊殺出一波17比3的猛烈攻勢，反而取得兩位數領先優勢。湖人雖然拚命追趕，還是棋差一著，穆雷穩穩把握罰球機會，最終金塊在驚濤駭浪中以108比103險勝，系列賽2比0領先。

穆雷前三節17投僅5中，得到14分，整場比賽進攻一直難以開展的金塊，第三節中段一度落後11分之多；但隨後穆雷和波特聯手帶動一陣反撲，將差距縮小到3分差。

Jamal Murray goes OFF in the 4th quarter to help Denver secure a 2-0 lead in the WCF!



37 PTS (23 PTS in the 4Q)

10 REB

6 3PM



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進入第四節穆雷火力大爆發，除了外線頻頻高難度出手命中，最後關頭他也扛住壓力，8罰7中，為金塊守下勝利。穆雷全場命中6顆三分球，飆出37分10籃板5助攻4抄截，約柯奇（Nikola Jokic）雖受制於防守，仍拿下23分17籃板12助攻3抄截，再度完成大三元。

波特三分球7投4中，拿下16分7籃板3助攻，布朗和葛登（Aaron Gordon）各拿到12分、10分。

湖人上半場靠著八村壘（Rui Hachimura）7投全中的火力加持，取得53比48的優勢，然而從第三節中後段之後，湖人整體進攻出現麻煩，戴維斯（Anthony Davis）手感低迷，詹姆斯（LeBron James）多次嘗試外線也是落空，雖然陣中3人得分超過20分，仍是無力回天。整個第四節金塊一共砍進7顆三分球，可說是每一球都重創湖人要害。

詹姆斯獲得22分10助攻9籃板4抄截2阻攻，表現依舊全能，不過他在這系列賽三分球累積10投0中，某種成度也阻礙了湖人攻勢發揮；戴維斯15投4中，僅拿18分14籃板4助攻4阻攻，無法延續前一場破40分的威能。

里夫斯得到22分5助攻，八村壘下半場僅得4分，最後拿到21分。

湖人在今年季後賽首度前兩戰吞敗，接下來他們將全力捍衛主場。

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