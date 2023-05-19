NBA／單節轟46分 熱火逆轉綠衫軍奪首勝

透過附加賽才取得季後賽資格的熱火隊，「老八傳奇」繼續上演，昨天東區決賽第一戰在「士官長」巴特勒領軍下，第三節狂轟隊史季後賽單節新高的46分，逆轉主場的第2種子塞爾蒂克隊，以123：116拔得頭籌，今年季後賽3個系列賽都打下第一場勝利。

巴特勒轟下全場最高35分，其中20分集中在下半場，率隊演出「下剋上」戲碼的他強調，不論是看好或看衰，球隊從不在意外界眼光，「我們知道休息室的這群人有什麼能耐，知道教練對我們有充足信心，互相信任。」他形容團隊圈子小，但彼此充滿愛，不斷鼓勵彼此。

昨熱火半場打完還落後「綠衫軍」9分，但第三節狂轟46分，三節打完反取得103：91優勢，決勝節一路保持領先，最終在31投16中的三分球發揮下射垮地主。

這已是巴特勒今年季後賽第5場30分以上演出，他還有7助攻、6抄截和5籃板的全能表現，讓教頭史波史特拉大讚，當家球星是聯盟中攻防兩端都很重要的球員之一，「巴特勒在比賽中能做到我們需要的一切，不管是得分或組織。」

前一輪戰到第7戰辛苦出線的塞爾蒂克，入選年度第一隊的泰托姆昨飆30分，但第三節成勝負分水嶺，教頭馬祖拉沒喊出暫停「止血」也受到質疑。

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