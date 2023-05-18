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NBA／溫班亞瑪被稱是史上天賦最高球員 格林：忘了詹皇？

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪。 美聯社
溫班亞瑪。 美聯社

法國狀元熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）是2003年詹姆斯（LeBron James）後，最受媒體及球迷期待的潛力新星，勇士前鋒格林（Draymond Green）近日在節目中表示，詹姆斯才是歷史最具天賦的潛力股。

許多人評價溫班亞瑪是有史以來最棒的新秀，對此格林認為人們忘了詹姆斯，「詹姆斯曾是天賦非常強大的新人，從15歲起就備受矚目。他15歲時就鎖定狀元，我們很容易快速愛上新事物，但我不會說溫班亞瑪比詹姆斯有天賦。」

「當然，他是詹姆斯後最強的潛力股，可能是歷史第二好的新人。人們會忘記詹姆斯曾經是新人的樣子，因為他完成不可思議的事，當年對他的想像，他都超越了」格林說。

馬刺昨天抽中狀元籤，溫班亞瑪非常有機會成為羅賓森（David Robinson）、鄧肯（Tim Duncan）後，隊史第3位選秀狀元。鄧肯當年加盟開創馬刺20年盛世，不少球迷開玩笑表示，74歲的馬刺名帥波波維奇（Gregg Popovich）要執教到90多歲。

Victor Wembanyama

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