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NBA／質疑莫蘭特用ChatGPT寫道歉聲明 名嘴批：不夠真誠

聯合新聞網／ 綜合報導
莫蘭特。 路透
莫蘭特。 路透

灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近期再度因「直播亮槍」引發爭議，儘管他日前發表道歉聲明，但知名媒體人夏普（Shannon Sharpe）懷疑聲明稿根本是用ChatGPT寫的，認為莫蘭特的處理方式不夠真誠。

莫蘭特今年3月才因直播亮槍被禁賽，結果2個月後再度犯下相同錯誤，他昨日發布聲明寫道，「我知道自己讓很多粉絲失望了，這是一個過程，而我了解還有很多工作得做。現在，我的言語或許沒有任何意義，但我對所有事情負責，將努力投入應盡的所有工作。」

不過許多網友覺得這是用ChatGPT寫的，夏普也在節目上直言，「這不是莫蘭特說話的方式。」夏普認為這種道歉聲明不真誠，應該用自己的話說，「不能都靠公關團隊，不然人們會認為這不真誠。」

事實上，夏普今年1月曾在場邊和灰熊隊起衝突，他對莫蘭特、布魯克斯（Dillon Brooks）等人叫囂，還一度情緒激動，進到球場比手畫腳，最終被球場保全架開。

他事後發布道歉聲明，「我對發生的事負全責，我擁有發聲平台，許多人視我為榜樣，我錯了。我當時應讓衝突降溫，卻把事情點燃到無法收拾。」

Ja Morant

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