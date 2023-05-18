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NBA／巴特勒神數據比肩喬丹 熱火主帥：貢獻無法用數字衡量
東區冠軍系列賽首戰今天展開，熱火最終以123：116擊敗塞爾蒂克。熱火球星巴特勒（Jimmy Butler）主宰攻防兩端，成為隊史首位季後賽單場35分6抄截的球員，還比肩喬丹（Michael Jordan）一項神紀錄。
巴特勒今天攻下35分7助攻5籃板6抄截，據《ESPN Stats & Info》指出，這是自喬丹後，史上第2位季後賽客場2度單場30分5助攻5抄截的球員。
儘管巴特勒一再繳出驚人數據，但熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）認為這些數字都無法說明巴特勒的貢獻，「無法衡量，沒有任何數據能分析它，他在休息室就能感到安心，這種安全感是無法量化的。」
史波史特拉直言巴特勒是聯盟頂尖的攻防兼備球員，「巴特勒在比賽中能做到我們需要的一切，不管是得分或組織。」
Jimmy Butler had his 2nd career road playoff game with 30 points, 5 rebounds, 5 assists and 5 steals.— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 2023年5月18日
The only other player to do that twice on the road since steals were first tracked in 1973-74 is Michael Jordan (also twice). pic.twitter.com/GgLNX1VvHq
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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