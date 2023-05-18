NBA／不給76人福利了！哈登預計成為自由球員追4年長約

哈登（James Harden）今年休賽季預計不會執行合約球員選擇權，進入自由市場。近期盛傳他將重返老東家火箭的懷抱，不過據消息指出，哈登渴望能效力一支具競爭力的球隊。

據知名記者海恩斯（Chris Haynes）報導，哈登去年休賽季主動要求降薪，簽下2年6860萬美元合約（第2年球員選擇權），幫助76人簽下塔克（PJ Tucker）。不過76人本季仍無緣爭冠，哈登也決定不執行選擇權，進入自由市場，追求一份4年長約。

哈登本季場均貢獻下21.0分、10.7助攻及6.1籃板，儘管外界盛傳他可能重返火箭，但消息人士指出，哈登只會考慮加盟具競爭力和讓他自在打球的球隊。

海恩斯認為76人是唯一符合哈登需求的球隊，火箭本季戰績僅22勝60敗，如果想得到哈登，必須重整陣容，他們擁有格林（Jalen Green）、史密斯（Jabari Smith）、申根（Alperen Sengun）及今年選秀4順位選秀權等籌碼。

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