NBA／傳勇士和總管邁爾斯做好分手準備 小鄧利維有望接任

勇士今年季後賽不敵湖人，最終止步第二輪。勇士總管邁爾斯（Bob Myers）合約將在6月底到期，據傳球隊和邁爾斯都做好分手準備。

據《The Athletic》報導，勇士和邁爾斯已經好幾個月沒進行實質續約談判，聯盟消息人士認為，即便勇士開出制服組市場的頂尖報價，仍無法留住他。另外，邁爾斯對其他職業聯盟及私人企業工作感興趣，也有可能轉往媒體業發展。

邁爾斯預計將在未來幾周宣佈決定，這段時間可能和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green）及柯爾（Steve Kerr）談話，這4人和邁爾斯關係都相當密切。

勇士助理總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）則被視為熱門接替人選。小鄧利維本周參加在芝加哥舉辦的總管會議，過去一年裡，小鄧利維在許多日常會議和活動中代替邁爾斯，這是他被視為接替人選的原因。

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