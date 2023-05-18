NBA／傳太陽傾向保羅下季留隊 布登霍澤不是新教練人選

太陽今年再度止步季後賽第二輪，38歲控衛保羅（Chris Paul）去留備受關注，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，太陽傾向下賽季留住保羅。另外，太陽首席助教楊恩（Kevin Young）獲得總教練面試機會。

海恩斯指出，保羅下賽季薪水為3080萬美元，若6月28日前裁掉只需支付1580萬美元，太陽目前不急做決定，傾向保羅下賽季仍是球隊先發控衛。

威廉斯（Monty Williams）日前遭球隊開除，太陽正積極尋找新任總教練人選。海恩斯透露太陽首席助教楊恩下周將接受球隊面試，他得到很多太陽球員支持。

先前曾傳出太陽有意前公鹿總教練布登霍澤（Mike Budenholzer），不過鳳凰城知名媒體人甘巴德羅（John Gambadoro）透露太陽對他沒興趣。

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