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NBA／第三節被打爆沒喊暫停 史馬特為教頭緩頰：問題在球員

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
史馬(右)特認為綠衫軍第三節「當機」不是教練沒喊暫停的鍋，球員自己要負比較大責任。 法新社
史馬(右)特認為綠衫軍第三節「當機」不是教練沒喊暫停的鍋，球員自己要負比較大責任。 法新社

塞爾蒂克隊今天打了三節好球，偏偏第三節卻被熱火隊狂轟隊史季後賽破紀錄的46分，最終在主場以116：123失守，東區決賽首戰敗下陣來。後場大將史馬特（Marcus Smart）承認，球隊容易出現續航力不足狀況，單節「當機」成今天吞敗主因。

史馬特提到，團隊成員間有時會厭倦做些小事，有時在空間上就可窺知一二，「我們有很多傑出球員，但當我們位置重疊，沒人能有好表現。」

史馬特也提到，熱火是支防守很好的團隊，今天「綠衫軍」就嚐到苦頭，「所以我們必須確保我們對於這些小事不能厭煩，我們必須明白是什麼讓我們處於領先，或是什麼對我們行得通。」

在熱火第三節的瘋狂攻勢中，本季第一年執教塞爾蒂克的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）並沒喊出暫停，處理方式受到討論，不過史馬特也為教頭緩頰，他認為問題不在於教練，而是球員該承擔，且馬祖拉本來就習慣讓球員自己面對如此狀況。

「我們必須照照鏡子看看自己，就算馬祖拉喊出暫停又如何？我們上場又做相同的事情？所以問題在我們。」史馬特表示，教練團為今天比賽做足準備，也制定好足以成功的比賽策略，但畢竟上場的是球員，「所以我們必須團結起來，在攻守兩端互相幫忙。」

史馬特光上半場就傳出10次助攻，追平前輩朗多（Rajon Rondo）保持的隊史季後賽半場最多助攻紀錄，但下半場只再增加1助攻，最終以13分、11助攻收場。

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