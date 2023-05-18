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NBA／瑞迪克認為莫蘭特不該被重懲 巴克利怒轟：白癡
灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）再度因「直播亮槍」引發軒然大波。名人堂球星巴克利（Charles Barkley）直言，還在幫莫蘭特護航的人，根本就是白癡。
據ESPN先前報導，莫蘭特再度出包，恐面臨長期禁賽。前球員瑞迪克（JJ Redick）對此不以為然，他在節目中指出，「莫蘭特不該受特別懲處，因為他沒犯罪。我不是在容忍這種行為、不是說不該有懲處。聯盟代言人、代表NBA，孩子們的榜樣，這些我都知道，但我不覺得禁賽半個賽季是正確答案。」
瑞迪克接著將議題扯入政治，指出德州發生大規模槍擊案，州長艾波特（Greg Abbott）鼓吹購買槍枝，卻沒遭受懲罰。一名田納西州官員在耶誕卡片放上全家拿步槍的照片，同樣沒受罰。瑞迪克說，「所以為何要對沒違法的23歲年輕人做嚴厲懲罰？」
巴克利則對護航莫蘭特行為的言論感到不滿，「有些白癡真的讓人很生氣，他們說莫蘭特表明立場、沒違法、沒做錯任何事，那些人都是白癡。當你靠打球賺1億美元，生活就得改變，必須遵守一些規則，不能做蠢事。」
巴克利接著說，「如果你想做這些事，就放棄那些錢。我希望他能成熟點，意識到自己不是暴徒、罪犯、騙子。」
2023NBA季後賽賽程與戰績
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