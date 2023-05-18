NBA／不意外隊友挺身外線射穿綠軍 巴特勒：我們整年都如此

NBA東區冠軍賽，以老八姿態晉級的熱火今天在客場挑戰塞爾蒂克，結果熱火以優異的三分球表現，加上「士官長」巴特勒的穩定輸出，以123比116在系列賽中拿下首勝。

美國職籃NBA塞爾蒂克對熱火之戰，熱火的巴特勒（Jimmy Butler）以35分表現居兩隊之冠，出場時間43分鐘也是兩隊最多；綠衫軍的塔特姆（JaysonTatum）則有30分的演出。上半場落後9分的熱火主要是靠第3節大逆轉取勝，同時全場三分球31投16中，也是擊敗對手的關鍵。

熱火今天表現強大且均衡，巴特勒賽後向透納電視網（TNT）表示：「這麼多不同隊友以如此多的方式挺身而出，夜以繼日，我們一整年都在這樣做。」

這場比賽雙方第1節你來我往，塞爾蒂克主要以布朗（Jaylen Brown）為進攻重心，塔特姆也有進帳；熱火則是靠巴特勒維持大局，雙方第1節終了，比數僅差2分。

第2節開始，熱火在最後5分鐘突然熄火，反觀塞爾蒂克在對手頻頻被吹犯規，再加上霍福德（AlHorford）的外線，打出一波13比3漂亮攻勢。上半場終了前，史瑪特（Marcus Smart）更是妙傳威廉斯（Robert Williams）完成空中接力灌籃，塞爾蒂克上半場以66比57領先，塔特姆拿18分為兩隊最高；熱火則因失誤達11次，比數居於劣勢。

第3節開始，熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）開始發威，老將洛夫（Kevin Love）更有意外表現，尤其是在籃板上的貢獻，熱火追分將比數拉平後，巴特勒持續拿分，加上斯特魯斯（Max Strus）三分球轟炸，熱火本節完全壓制對手，單節得分以46比20遙遙領先，第3節打完得分即已破百，以103比91反超塞爾蒂克。

最後一節，塞爾蒂克靠懷特（Derrick White）遠射追分，一波7比0攻勢讓熱火急忙喊出暫停，雙方進入拉鋸。塔特姆雖然罰球有進帳，但關鍵時刻在三分線外走步違例，斷送綠衫軍追分契機，巴特勒再補一記三分球讓塞爾蒂克無力回天，只能在主場苦吞系列賽首敗，兩隊將在台灣時間20日早上於原地進行第2戰。

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